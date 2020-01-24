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У Києві сьогодні закривають один із маршрутів міської електрички

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 09:14
У Києві сьогодні закривають один із маршрутів міської електрички
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть до 26 січня

У роботу поїздів міської електрички у Києві вносяться зміни на період з 24 по 26 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що із 15:30 24 січня до 26 січня включно електропоїзди міської електрички курсуватимуть за "човниковими" маршрутами. Залізничники капітально ремонтуватимуть інфраструктуру.

Так, рух буде організовано на ділянках:

  • Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка;
  • Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця.

Рух на ділянці Борщагівка - Почайна - Дарниця буде закрито.

Рух автобусів №59, 61 буде призупинено, рух трамваїв №4, 5 буде організовано до станції "Генерала Ватутіна".

Кількість автобусів №21, 101, тролейбусів 31 та трамваїв 35 буде збільшено.

Нагадаємо, раніше у столиці після завершення новорічних та різдвяних свят відновили автомобільний рух в районі Софіївської площі. Володимирський проїзд був повністю відкритий для проїзду автотранспорту.

Раніше у Києві 21 січня частково обмежували рух транспорту на Південному мосту через ремонт.

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