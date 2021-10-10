В Киеве сегодня из-за забега перекроют центральные улицы: список

Как сообщили в МВД Украины, с 06:00 до 13: 00 будет перекрыто движение автотранспорта на следующих участках:

улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой);

Арсенальной площади;

улице Ивана Мазепы;

Площади Славы;

улице Лаврской;

улице Запечерной;

Аллеи Героев Крут;

Парковой дороге;

Петровской аллее.

Кроме того, из-за перекрытия улиц изменятся маршруты движения наземного транспорта:

троллейбуса № 38;

автобусов № 24, 55, 62.

С начала движения и до окончания мероприятия движение маршрутов будет организовано: