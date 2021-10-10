У Києві сьогодні через забіг перекриють центральні вулиці: список

Як повідомили в МВС України, з 06:00 до 13: 00 буде перекрито рух автотранспорту на наступних ділянках:

вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової);

Арсенальної площі;

вулиці Івана Мазепи;

Площі Слави;

вулиці Лаврській;

вулиці Запечерной;

Алеї Героїв Крут;

Парковій дорозі;

Петровській алеї.

Крім того, через перекриття вулиць зміняться маршрути руху наземного транспорту:

тролейбуса № 38;

автобусів № 24, 55, 62.

З початку руху і до закінчення заходу рух маршрутів буде організовано: