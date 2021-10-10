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В Киеве сегодня из-за забега перекроют центральные улицы: список

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Киев, Воскресенье 10 октября 2021 06:45
В Киеве сегодня из-за забега перекроют центральные улицы: список Фото: в Киеве сегодня перекроют улицы в центре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня в центре Киева с 07:00 до 13:00 перекроют ряд улиц из-за спортивного мероприятия. В столице пройдет "Легкоатлетический пробег Украинский военный забег/Military Run UA".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщили в МВД Украины, с 06:00 до 13: 00 будет перекрыто движение автотранспорта на следующих участках:

  • улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой);
  • Арсенальной площади;
  • улице Ивана Мазепы;
  • Площади Славы;
  • улице Лаврской;
  • улице Запечерной;
  • Аллеи Героев Крут;
  • Парковой дороге;
  • Петровской аллее.

Кроме того, из-за перекрытия улиц изменятся маршруты движения наземного транспорта:

  • троллейбуса № 38;
  • автобусов № 24, 55, 62.

С начала движения и до окончания мероприятия движение маршрутов будет организовано:

  • троллейбус № 38 - от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);
  • автобус № 24 - от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" имени В. Лобановского;
  • автобус № 55 - от Дарницкой площади до улицы Старонаводницкой;
  • автобус № 62 - от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).

В Киеве сегодня из-за забега перекроют центральные улицы: список

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Киев Министерство внутренних дел Украины
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