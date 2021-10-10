У Києві сьогодні через забіг перекриють центральні вулиці: список
Фото: у Києві сьогодні перекриють вулиці в центрі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні в центрі Києва з 07:00 до 13:00 перекриють ряд вулиць через спортивний захід. У столиці пройде "легкоатлетичний пробіг український військовий забіг / Military Run UA".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
Як повідомили в МВС України, з 06:00 до 13: 00 буде перекрито рух автотранспорту на наступних ділянках:
- вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової);
- Арсенальної площі;
- вулиці Івана Мазепи;
- Площі Слави;
- вулиці Лаврській;
- вулиці Запечерной;
- Алеї Героїв Крут;
- Парковій дорозі;
- Петровській алеї.
Крім того, через перекриття вулиць зміняться маршрути руху наземного транспорту:
- тролейбуса № 38;
- автобусів № 24, 55, 62.
З початку руху і до закінчення заходу рух маршрутів буде організовано:
- тролейбус № 38 - від станції метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);
- автобус № 24 - від залізничного вокзалу "центральний" до стадіону "Динамо" імені В. Лобановського;
- автобус № 55 - від Дарницької площі до вулиці Старонаводницької;
- автобус № 62 - від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної).