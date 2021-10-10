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У Києві сьогодні через забіг перекриють центральні вулиці: список

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Київ, Неділя 10 жовтня 2021 06:45
У Києві сьогодні через забіг перекриють центральні вулиці: список Фото: у Києві сьогодні перекриють вулиці в центрі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні в центрі Києва з 07:00 до 13:00 перекриють ряд вулиць через спортивний захід. У столиці пройде "легкоатлетичний пробіг український військовий забіг / Military Run UA".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Як повідомили в МВС України, з 06:00 до 13: 00 буде перекрито рух автотранспорту на наступних ділянках:

  • вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової);
  • Арсенальної площі;
  • вулиці Івана Мазепи;
  • Площі Слави;
  • вулиці Лаврській;
  • вулиці Запечерной;
  • Алеї Героїв Крут;
  • Парковій дорозі;
  • Петровській алеї.

Крім того, через перекриття вулиць зміняться маршрути руху наземного транспорту:

  • тролейбуса № 38;
  • автобусів № 24, 55, 62.

З початку руху і до закінчення заходу рух маршрутів буде організовано:

  • тролейбус № 38 - від станції метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);
  • автобус № 24 - від залізничного вокзалу "центральний" до стадіону "Динамо" імені В. Лобановського;
  • автобус № 55 - від Дарницької площі до вулиці Старонаводницької;
  • автобус № 62 - від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної).

У Києві сьогодні через забіг перекриють центральні вулиці: список

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