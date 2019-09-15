В Киеве сегодня возможны ограничения работы метро

Сегодня, 15 сентября, в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" в Киеве возможны ограничения в работе метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Как сообщается, после окончания футбольного матча на НСК "Олимпийский", который начнется в 17:00, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях "Дворец Спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров", - говорится в объявлении.

Напомним, 16 сентября в Киеве в связи с приездом президента Словакии Зузаны Чапутовой возможны ограничения дорожного движения. Временные ограничения возможны в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районах столицы. Также могут ограничить движение Бориспольским шоссе.

Добавим, 15-16 сентября в Киеве ограничат движение транспорта по Крещатику от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской. Ограничение движения продлится до 7 часов утра 16 сентября.

Кроме того, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта на улице Круглоуниверситетской. Ограничения будут действовать до 10 ноября.