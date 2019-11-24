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В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Новости » Транспорт     24.11.2019 - 08:52
В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Возможны изменения в работе станций "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская"

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве в связи с проведением футбольного матча возможны изменения в работе метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, сегодня в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский", который начнется в 17:00, возможны ограничения в работе некоторых станций столичной подземки. В частности, ограничения могут ввести на станциях "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта".

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - заявили в метрополитене.

Механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовиков массой более 4,5 тонны в часы пик с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начали на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других подъездах к столице.

Также РБК-Украина писало, что в период новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020. Зимние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде и на проезжей части Владимирского проезда. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го - на Контрактовой площади.

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