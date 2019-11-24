У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Можливі зміни в роботі станцій "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" та "Олімпійська"

У неділю, 24 листопада, у Києві у зв'язку з проведенням футбольного матчу можливі зміни в роботі метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні у зв'язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський", який розпочнеться о 17:00, можливі обмеження у роботі деяких станцій столичної підземки. Зокрема, обмеження можуть ввести на станціях "Олімпійська", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту".

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - заявили в метрополітені.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажівок масою понад 4,5 тонни в години пік з 7:00 до 10:00 та ввечері з 17:00 до 20:00. Впроваджувати зміни почали на в'їзді з боку Житомира, а згодом і на інших під'їздах до столиці.

Також РБК-Україна писало, що у період новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. Зимові розваги проходитимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді та на проїжджій частині Володимирського проїзду. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го - на Контрактовій площі.