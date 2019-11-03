В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения возможны после 17:00

В воскресенье, 3 ноября, в Киеве в связи с футбольным матчем возможны изменения в работе метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, сегодня в связи с проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский", который начнется в 17:00, возможны изменения в работе столичного метро.

Отмечается, что после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Ограничения могут ввести с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков.

Напомним, что в Киеве с 30 октября утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 закрывают на вход станцию метро "Золотые ворота". Станция закрыта в связи с плановым капитальным ремонтом шести эскалаторов. Ремонт продлится до 9 февраля 2021 года.

Также РБК-Украина писало, что в Киевсовете подготовили новые правила пользования столичным метро. Пассажирам запрещают перевозить велосипеды и животных без клеток, громко слушать музыку и торговать. К тому же, в метро не будут пускать граждан в ненадлежащем виде.