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В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Новости » Общество     03.11.2019 - 09:18
В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения возможны после 17:00

В воскресенье, 3 ноября, в Киеве в связи с футбольным матчем возможны изменения в работе метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, сегодня в связи с проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский", который начнется в 17:00, возможны изменения в работе столичного метро.

Отмечается, что после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Ограничения могут ввести с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков.

В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Напомним, что в Киеве с 30 октября утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 закрывают на вход станцию метро "Золотые ворота". Станция закрыта в связи с плановым капитальным ремонтом шести эскалаторов. Ремонт продлится до 9 февраля 2021 года.

Также РБК-Украина писало, что в Киевсовете подготовили новые правила пользования столичным метро. Пассажирам запрещают перевозить велосипеды и животных без клеток, громко слушать музыку и торговать. К тому же, в метро не будут пускать граждан в ненадлежащем виде.

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