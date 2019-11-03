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У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

Новини » Суспільство     03.11.2019 - 09:18
У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження можливі після 17:00

У неділю, 3 листопада, у Києві у зв'язку з футбольним матчем можливі зміни в роботі метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні у зв'язку з проведення футбольного матчу на НСК "Олімпійський", який почнеться о 17:00, можливі зміни в роботі столичного метро.

Зазначається, що після закінчення футбольного матчу можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Обмеження можуть ввести з метою забезпечення належного перевезення вболівальників.

У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

Нагадаємо, що у Києві з 30 жовтня вранці у робочі дні з 8:10 до 9:20 закривають на вхід станцію метро "Золоті ворота". Станція закрита у зв'язку з плановим капітальним ремонтом шести ескалаторів. Ремонт триватиме до 9 лютого 2021 року.

Також РБК-Україна писало, що в Київраді підготували нові правила користування столичним метро. Пасажирам забороняють перевозити велосипеди та тварин без кліток, голосно слухати музику та торгувати. До того ж, в метро не пускатимуть громадян у неналежному вигляді.

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