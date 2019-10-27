В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Изменения возможны на станциях "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская"

В воскресенье, 27 октября, в работе столичного метрополитена возможны изменения в связи с проведение футбольного матча. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, сегодня в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский" возможны изменения в работе столичного метро. В частности, для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров возможно ограничение на вход пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, ранее сообщалось, что Киевсовет подготовил новые правила пользования столичным метрополитеном. В частности, пассажирам запрещается перевозить велосипеды и животных без клеток, а также торговать и громко слушать музыку. Также в метро хотят запретить ездить на самокатах.

Также РБК-Украина писало, что на эстакаде Южного моста в Киеве до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.