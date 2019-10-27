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У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 13:23
У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зміни можливі на станціях "Палац спорт", "Площа Льва Толстого" та "Олімпійська"

У неділю, 27 жовтня, у роботі столичного метрополітену можливі зміни у зв'язку з проведення футбольного матчу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні у зв'язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський" можливі зміни у роботі столичного метро. Зокрема, для забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київрада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам забороняється перевозити велосипеди та тварин без кліток, а також торгувати та гучно слухати музику. Також в метро хочуть заборонити їздити на самокатах.

Також РБК-Україна писало, що на естакаді Південного мосту в Києві до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено в зв'язку з роботами з заміни деформаційного шва.

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