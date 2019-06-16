ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Новости » Общество    16.06.2019 - 10:21
В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро
Фото: киевский метрополитен (Виталий Носач/РБК-Украина)

Возможны ограничения на вход на нескольких станциях

В Киеве сегодня, 16 июня, возможны ограничения на нескольких станциях метро в связи с концертом на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Так, сегодня вечером возможно ограничение на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Ограничения вводятся для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров.

"Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - отметили в метрополитене.

В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Напомним, ранее в киевском метрополитене дали рекомендации из-за жары в столице. В метрополитене отметили, что системы вентиляции работают, однако при таких температурах даже в метро может быть душно.

РБК-Украина писало, что 14 июня в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. На правом берегу столицы было затруднено движение транспорта в районе метро "Житомирская", "Академгородок", "Берестейская" и "Шулявская". Также пробки были зафиксированы и в центре столицы.

Добавим, что в период с 13 по 19 июня в столице будет частично ограничено движение на Северном мосту. Ограничение движения транспорта в направлении жилого массива Троещина продлятся до 6 утра 19 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части моста через реку Десенка.

В центре Киева прогремел мощный взрыв УЗ опровергла слухи об отмене одного из поездов "Интерсити"
Новости Украины Киевметроограничение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь