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У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

Новини » Суспільство    16.06.2019 - 10:21
У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро
Фото: київський метрополітен (Віталій Носач/РБК-Україна)

Можливі обмеження на вхід на декількох станціях

У Києві сьогодні, 16 червня, можливі обмеження на декількох станціях метро у зв'язку з концертом на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Так, сьогодні ввечері можливе обмеження на вхід на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Обмеження вводяться для забезпечення належного перевезення пасажирів.

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - зазначили у метрополітені.

У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

Нагадаємо, раніше у київському метрополітені дали рекомендації через спеку в столиці. У метрополітені зазначили, що системи вентиляції працюють, однак за таких температур навіть у метро може бути душно.

РБК-Україна писало, що 14 червня у Києві утворилися численні затори на дорогах. На правому березі столиці було ускладнено рух транспорту в районі метро "Житомирська", "Академмістечко", "Берестейська" та "Шулявська". Також затори були зафіксовані і в центрі столиці.

Додамо, що у період з 13 по 19 червня у столиці буде частково обмежено рух на Північному мосту. Обмеження  руху транспорту у напрямку житлового масиву Троєщина триватимуть до 6 ранку 19 червня у в'язку з ремонтом плити проїзної частини мосту через річку Десенка.

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