В Киеве сегодня вечером ожидается туман

Погода в Киеве 10 декабря ухудшится, синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям столицы.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра в Киеве вечером 10 декабря ночью и в первой половине дня 11 декабря ожидается туман, видимость 200-500 м. (первый уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в начале этой недели. В среду большинство областей Украины накроют дожди с мокрым снегом. Также прогнозируют похолодание и возвращение ночных заморозков.

В частности, во вторник осадки снова вероятны лишь на западе, а именно на Закарпатье и Буковине. Ожидается, что температура воздуха начнет постепенно снижаться. Средняя температура будет колебаться от +2 до +6 градусов, лишь на юге сохранится до +7...+9 тепла. Ночью существенных температурных изменений не прогнозируют, как и раньше ожидается до -1.

Кроме того, в среду восточные, северные, некоторые центральные и южные области накроет мокрый снег, местами возможен дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +5, лишь на юге и местами на востоке ожидается до +6...+9. Ночью в восточных областях возможны заморозки до -4 градусов, на остальной территории от 0 до -3. В южных областях ночью до +5 тепла.