В Киеве сегодня туман и плохая видимость на дорогах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителям советуют снизить скорость движения и ездить с включенными фарами

В Киеве сегодня утром, 5 ноября, туман, видимость до 200-300 м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких правил:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 5 ноября 2018 в Украине без осадков, температура воздуха днем от +7 до +21.

В столице Украины 5 ноября без осадков, днем от +11 до +13, ночью от +7 до +9. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.