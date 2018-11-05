ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Киеве сегодня туман и плохая видимость на дорогах

Новости » Общество    05.11.2018 - 08:37
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителям советуют снизить скорость движения и ездить с включенными фарами

В Киеве сегодня утром, 5 ноября, туман, видимость до 200-300 м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких правил:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 5 ноября 2018 в Украине без осадков, температура воздуха днем от +7 до +21.

В столице Украины 5 ноября без осадков, днем от +11 до +13, ночью от +7 до +9. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +21 В Киеве на светофоре столкнулись три авто
Новости Украины КиевГидрометцентрКГГАКиевплохая видимость
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь