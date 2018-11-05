У Києві сьогодні туман та погана видимість на дорогах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водіям радять знизити швидкість руху та їздити із увімкненими фарами

У Києві сьогодні вранці, 5 листопада, туман, видимість до 200-300 м. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:

- знизити швидкість руху;

- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

- уникати різких маневрів на дорозі.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 5 листопада 2018 в Україні без опадів, температура повітря вдень від +7 до +21.

У столиці України 5 листопада без опадів, вдень від +11 до +13, вночі від +7 до +9. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.