В Киеве сегодня пройдет саммит Украина-ЕС

Сегодня, 8 июля, в Киеве пройдет XXI саммит Украина-Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

Как сообщается, саммит пройдет в Мариинском дворце.

Председательствовать на саммите Украина-ЕС будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Отмечается, что в ходе саммита делегаты обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Также на сайте Европейского Совета отметили, что в ходе встречи стороны обсудят ситуацию в Азовском море и дополнительные средства поддержки региона. Как сообщается, лидеры осудят выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в пресс-службе Кабинета министров Украины отметили, что премьер-министр Владимир Гройсман должен провести встречу с президентом Евросоюза Дональдом Туском и по завершению они сделают совместное заявление. Также Гройсман в этот день встретится с высоким представителем Европейского Союза Федерикой Могерини.