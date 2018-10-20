В Киеве сегодня перекроют движение по одной из улиц

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Движение транспорта будет запрещено на улице Рейтарской

В Киеве сегодня, 20 октября, запретят движение транспорта на улице Рейтарской в связи с фестивалем "РАЙОН #1 Block Party". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Как сообщается, движение всех видов транспорта на улице Рейтарской будет запрещено с 06:00 до 23:59 20 октября.

Мероприятие будет проходить на улице Рейтарской от дома № 5 (перекресток с улицей Золотоворотской) до дома № 21/13 (перекресток с ул. Стрелецкой).

Отмечается, что монтаж конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятия, начнется в субботу в 09:00, а демонтаж должен завершиться в 23:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на выходных ограничат движение транспорта на Борщаговке. Движение транспорта будет закрыто на участке проспекта Леся Курбаса в связи с устройством верхнего слоя покрытия. Движение будет ограничено от ул. Владимира Покатила к ул. Академика Королева в направлении центра города.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на проспекте Бажана в Дарницком районе столицы начали устанавливать дорожные знаки об ограничении скорости до 80 км/ч.