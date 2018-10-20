У Києві сьогодні перекриють рух однією з вулиць

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Рух транспорту буде заборонений на вулиці Рейтарській

У Києві сьогодні, 20 жовтня, заборонять рух транспорту на вулиці Рейтарській у зв'язку з фестивалем "РАЙОН #1 Block Party". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської ради.

Як повідомляється, рух всіх видів транспорту на вулиці Рейтарській буде заборонений з 06:00 до 23:59 20 жовтня.

Подія відбуватиметься на вулиці Рейтарській від будинку № 5 (перехрестя з вулицею Золотоворітською) до будинку № 21/13 (перехрестя з вул. Стрілецькою).

Зазначається, що монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення заходу, розпочнеться цієї суботи о 09:00, а демонтаж має завершитися о 23:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на вихідних обмежать рух транспорту на Борщагівці. Рух транспорту буде закрито на ділянці проспекту Леся Курбаса у зв’язку з улаштуванням верхнього шару покриття. Рух буде обмежено від вул. Володимира Покотила до вул. Академіка Корольова у напрямку центру міста.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві на проспекті Бажана в Дарницькому районі столиці почали встановлювати дорожні знаки про обмеження швидкості до 80 км/год.