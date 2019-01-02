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У Києві сьогодні очікуються хуртовини та ожеледиця

Новини » Суспільство    02.01.2019 - 05:54
У Києві сьогодні очікуються хуртовини та ожеледиця
Фото: зима у Києві (twitter.com/ChristopherJM)

Пориви вітру вночі та вранці сягатимуть 15-20 м/с

У середу, 2 січня 2019, на дорогах Києва очікується ожеледиця та хуртовина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

В Укргідрометцентрі розповіли, що сьогодні у столиці буде хуртовина, пориви вітру вночі та вранці сягатимуть 15-20 м/с.

У Київміськадміністрації закликали водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту, а також дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Пішоходам рекомендують пересуватися тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях.

Нагадаємо, у середу, 2 січня 2019, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки.

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