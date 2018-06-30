В Киеве сегодня ожидается гроза и сильный дождь

Сегодня в Киеве ожидается облачная погода

В Киеве сегодня, 30 июня 2018 года, ожидается гроза и сильный дождь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"30 июня в столице ожидается сильный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По информации украинских синоптиков, сегодня в Киеве ожидается облачная погода, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура днем составит от +19 до +21 градуса тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине сегодня, 30 июня 2018 года.