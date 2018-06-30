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В Киеве сегодня ожидается гроза и сильный дождь

НовостиОбщество    30.06.2018 - 09:52
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Киеве ожидается облачная погода

В Киеве сегодня, 30 июня 2018 года, ожидается гроза и сильный дождь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"30 июня в столице ожидается сильный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По информации украинских синоптиков, сегодня в Киеве ожидается облачная погода, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура днем составит от +19 до +21 градуса тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине сегодня, 30 июня 2018 года.

В госфонды НАН не поступало научных отчетов о результатах раскопок на Почтовой площади, - КГГА Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +35
Теги публикации: КГГА, Киев, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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