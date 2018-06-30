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У Києві сьогодні очікується гроза та сильний дощ

НовиниСуспільство    30.06.2018 - 09:52
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у Києві очікується хмарна погода

У Києві сьогодні, 30 червня 2018 року, очікується гроза та сильний дощ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"30 червня у столиці очікується сильний дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

За інформацією українських синоптиків, сьогодні у Києві очікується хмарна погода, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вдень становитиме від +19 до +21 градусу тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні сьогодні, 30 червня 2018 року. 

У держфонди НАН не надходило наукових звітів про результати розкопок на Поштовій площі, - КМДА Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +35
Теги публікації: КМДА, Київ, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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