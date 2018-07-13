У Києві сьогодні очікується гроза

Новини Суспільство 13.07.2018 - 11:19
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Температура вдень у Києві буде до +27

У Києві сьогодні, 13 липня, очікується гроза. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентра.

Так, у столиці можлива гроза. Також зазначається, що місцями шквали вітру 15-20 м/с.

Повідомляється, що загалом у столиці мінлива хмарність, очікуються короткочасні дощі. Температура вдень буде до +27.

Нагадаємо, що в Україні 13 липня очікуються дощі з грозами і сильний вітер до 20 м/с. 

Вдень 13 липня в Україні, крім східних і більшості південних областей, очікуються грози, а в північних і центральних областях місцями шквали 15-20 м/с.

Також протягом 13 липня на ріках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 0,8 м. В місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого і схилового стоку, в горах існує загроза утворення окремих селів, що може мати небезпечні наслідки.

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Теги:  Київ,  Гідрометцентр,  Київ,  гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС