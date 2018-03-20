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В Киеве сегодня ночью ожидается снегопад

НовостиОбщество    20.03.2018 - 16:22
Фото: в Киеве ожидается снегопад (УНИАН)
Фото: в Киеве ожидается снегопад (УНИАН)

Снегопад в Киеве продолжится до среды

В Киеве сегодня ночью, 20 марта 2018 года, ожидается снегопад. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В столице ночью прогнозируют снегопад: коммунальщики готовы работать в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к работе в усиленном режиме готовы 255 единиц снегоуборочной и 127 единиц вспомогательной техники, а также 50 бригад по ручной уборке в составе 353 работников.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, снегопад продлится в городе до среды. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать улично-дорожную сеть столицы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о сильном снеге и ветре в Украине завтра, 21 марта 2018 года.

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Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, КГГА, Киев, Снегопад
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