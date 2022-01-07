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В Киеве сегодня могут закрыть пять станций метро: в чем причина

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 января в Киеве могут закрыть пять станций метро. Таким образом будут пытаться избежать скоплений пассажиров в подземке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"Для избежания скопления большого количества людей на платформах 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро", - поясняют в пресс-службе.

Список станций

Таким образом, в перечень станций, которые могут закрыть в случае скопления людей, входят:

  • "Золотые ворота",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Почтовая площадь",
  • "Крещатик"
  • "Майдан Независимости".

Напомним, в Киеве могут ввести спецпропуска на транспорт. В городе утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".

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