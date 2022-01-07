У Києві сьогодні можуть закрити п'ять станцій метро: у чому причина

Сьогодні, 7 січня в Києві можуть закрити п'ять станцій метро. У такий спосіб намагатимуться уникнути скупчень пасажирів у підземці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"Для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро", - пояснюють в прес-службі.

Список станцій

Таким чином, до переліку станцій, які можуть закрити у разі скупчення людей, входять: