В Киеве сегодня могут закрыть пять станций метро: в чем причина
Фото: в Киеве сегодня могут закрыть пять станций метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 7 января в Киеве могут закрыть пять станций метро. Таким образом будут пытаться избежать скоплений пассажиров в подземке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.
"Для избежания скопления большого количества людей на платформах 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро", - поясняют в пресс-службе.
Список станций
Таким образом, в перечень станций, которые могут закрыть в случае скопления людей, входят:
- "Золотые ворота",
- "Контрактовая площадь",
- "Почтовая площадь",
- "Крещатик"
- "Майдан Независимости".
Напомним, в Киеве могут ввести спецпропуска на транспорт. В городе утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".