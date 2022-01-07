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У Києві сьогодні можуть закрити п'ять станцій метро: у чому причина

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Київ, П'ятниця 07 січня 2022 08:00
У Києві сьогодні можуть закрити п'ять станцій метро: у чому причина Фото: у Києві сьогодні можуть закрити п'ять станцій метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 січня в Києві можуть закрити п'ять станцій метро. У такий спосіб намагатимуться уникнути скупчень пасажирів у підземці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"Для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро", - пояснюють в прес-службі.

Список станцій

Таким чином, до переліку станцій, які можуть закрити у разі скупчення людей, входять:

  • "Золоті ворота",
  • "Контрактова площа",
  • "Поштова площа",
  • "Хрещатик"
  • "Майдан Незалежності".

Нагадаємо, у Києві можуть ввести спецперепустки на транспорт. У місті затвердили тимчасовий порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин".

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