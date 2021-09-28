В Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро: список

В Киеве вечером 28 сентября возможны ограничения на вход на трех станциях метро. В столице будут проводить футбольный матч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Футбол начнется на НСК "Олимпийский". Матч состоится между командами "Шахтер" и "Интер".
Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская".
Кроме того, перед началом футбольного матча и после окончания игры станций могут временно закрыться станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".