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В Києві сьогодні можуть закрити кілька станцій метро: список

Автор: Инна Собора

В Києві увечері 28 вересня можливі обмеження на вхід на трьох станціях метро. В столиці проводитимуть футбольний матч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Футбол розпочнеться на НСК "Олімпійський". Матч відбудеться між командами "Шахтар" та "Інтер".

Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська".

Крім того, перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій можуть тимчасово закритися станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

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