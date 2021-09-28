В Києві сьогодні можуть закрити кілька станцій метро: список

В Києві увечері 28 вересня можливі обмеження на вхід на трьох станціях метро. В столиці проводитимуть футбольний матч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Футбол розпочнеться на НСК "Олімпійський". Матч відбудеться між командами "Шахтар" та "Інтер".
Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська".
Крім того, перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій можуть тимчасово закритися станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".