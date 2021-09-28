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В Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро: список

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Вторник 28 сентября 2021 10:22
В Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро: список Фото: в Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве вечером 28 сентября возможны ограничения на вход на трех станциях метро. В столице будут проводить футбольный матч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Футбол начнется на НСК "Олимпийский". Матч состоится между командами "Шахтер" и "Интер".

Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская".

Кроме того, перед началом футбольного матча и после окончания игры станций могут временно закрыться станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

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