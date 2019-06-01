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В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Новости » Общество    01.06.2019 - 12:10
В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Возможно ограничение на вход станций "Палац спорту", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" после концерта

В Киеве в субботу, 1 июня, возможны изменения в работе метрополитена в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

В предприятии сообщили, что после окончания концерта возможно ограничение на вход станций "Палац спорту", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Это решение принято с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров.

"Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - сообщили в Киевском метрополитене.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева сегодня ограничат движение транспорта. На время мероприятия будет ограничено движение автотранспорта в центре Киева: С 10:30 до 13:00 - Софийская площадь - улица Владимирская - вул. Большая Житомирская - Михайловская площадь - ул. Михайловская - Майдан Независимости - улица Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь.

Напомним, что с 31 мая по 4 июня в зв'связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с улицы Бажана на Надднепрянское шоссе.

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