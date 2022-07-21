В Киеве СБУ задержала мужчину, который организовал схему незаконного пересечения границы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Контрразведчики СБУ разоблачили и прекратили противоправную деятельность 34-летнего жителя Киевской области, который организовал незаконную схему переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины.

Он обеспечивал клиентам призывного возраста пакет документов для пересечения границы Украины в период военного положения.

За 1600 евро "клиент" получал поддельный студенческий билет, документы о зачислении лица в зарубежном учреждении образования и псевдодовідку об отсрочке от призыва.

Правоохранители задокументировали получение фигурантом задатка - $800 за изготовление справок для выезда на учебу за границу.

Подозреваемого задержали в Печерском районе столицы в одном из заведений питания на "горячем".

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.