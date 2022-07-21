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В Киеве СБУ задержала мужчину, который организовал схему незаконного пересечения границы

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Украина, Четверг 21 июля 2022 16:55
В Киеве СБУ задержала мужчину, который организовал схему незаконного пересечения границы Фото: мужчина организовал схему незаконного пересечения границы (volyn.com.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

В Киеве СБУ разоблачила схему незаконного пересечения государственной границы. Потенциальных призывников обеспечивали фиктивными документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Контрразведчики СБУ разоблачили и прекратили противоправную деятельность 34-летнего жителя Киевской области, который организовал незаконную схему переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины.

Он обеспечивал клиентам призывного возраста пакет документов для пересечения границы Украины в период военного положения.

За 1600 евро "клиент" получал поддельный студенческий билет, документы о зачислении лица в зарубежном учреждении образования и псевдодовідку об отсрочке от призыва.

Правоохранители задокументировали получение фигурантом задатка - $800 за изготовление справок для выезда на учебу за границу.

Подозреваемого задержали в Печерском районе столицы в одном из заведений питания на "горячем".

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, украинцев, которые едут заграницу с домашними любимцами без полного пакета документов на животное, не пропускают через границу.

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