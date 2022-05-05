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У Києві СБУ затримала лідера партії Медведчука за співпрацю зі спецслужбами РФ

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Київ, Четвер 05 травня 2022 14:50
У Києві СБУ затримала лідера партії Медведчука за співпрацю зі спецслужбами РФ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України з початку війни відкрила понад 6 тисяч кримінальних проваджень. Зокрема, понад 1 тисяча стосуються посягання на територіальну цілісність України та спроби захоплення державної влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У Києві СБУ затримала одного з лідерів партії Медведчука "Український вибір". За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами.

Також заблоковано діяльність потужного проксі-центру спецслужб РФ, який використовували для кібератак на державні інформресурси України та поширення ворожої пропаганди.

Окрім того, у Луганській області на співпраці з окупантами викрито керівницю одного з відділів Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації.

У Полтавській області затримали заступника начальника митного посту, який вимагав гроші від керівника підприємства, "гарантуючи" безперешкодне оформлення промтоварів.

Раніше ми повідомляли, що російський окупант зізнався СБУ в убивстві цивільних в Україні.

Також ми писали, що СБУ запобігла ракетному обстрілу об’єктів Нацгвардії у Київській області.

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