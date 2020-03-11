В Киеве СБУ задержала боевика ИГИЛ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве боевика террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что иностранец прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

"На территории нашей страны он присоединился к одному из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц столицы", - сообщили в СБУ.

Сейчас задержанный находится под стражей. В прокуратуре начата процедура его экстрадиции.

Напомним, в ноябре 2019 года в Киевской области СБУ задержала одного из лидеров боевиков ИГИЛ, гражданина Грузии Аль Бара Шишани. Находясь на территории Украины боевик продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила масштабный механизм финансирования "ЛНР". Незаконной деятельности способствовала руководитель отделения одного из банков в Киеве.