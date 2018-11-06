У Києві СБУ проводить обшуки у представників проросійської організації

Фото: СБУ (kmu.gov.ua)

У квартирі, в якій СБУ проводить обшуки, проживає мати загиблої у ДТП екс-нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної

У Києві Служба безпеки України (СБУ) проводять обшуки у ряду представників проросійської громадської організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"У межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України співробітники СБУ проводять у Києві низку санкціонованих слідчим суддею слідчих дій в осіб, які сприяли спецслужбам країни агресора у реалізації плану з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці встановили, що одна з фігурантів справи систематично відвідує РФ, де проводить зустрічі з колишніми українськими чиновниками, а також представниками державних органів РФ. Співробітники СБУ задокументували, що за вказівками і фінансуванням кураторів "громадський діяч" систематично організовує і проводить в Києві та обласних центрах України акції протесту, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні.

ЗМІ повідомляють, що СБУ проводить обшук у квартирі, яку орендує мати загинула в автомобільній аварії екс-нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної - Олена.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України викрили представників органів місцевого самоврядування в Запорізькій області на шпигунстві на користь РФ.

У Запоріжжі 14 жовтня невідомі облили зеленкою колишнього депутата міської ради Андрія Іванова, який очолює громадську організацію "Полк перемоги". Відзначається, що в той час Іванов знаходився в закладі з Оленою Бережною.