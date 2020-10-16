ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві СБУ провела антитерористичні навчання

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 20:54
У Києві СБУ провела антитерористичні навчання
Фото: антитерористичні навчання (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні у Києві Служба безпеки України спільно з посольством Ізраїлю провели тактико спеціальні антитерористичні навчання. Під час силової фази тренувань спецпризначенці звільнили "заручників", знешкодили "вибухівку" і затримали "терористів".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, спільні навчання відбулися у Печерському і Деснянському районах столиці. В антитерористичних заходах також взяли участь підрозділи органів державної виконавчої влади, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.

За легендою навчань умовні "терористи" захопили в заручники представника дипломатичного представництва. Одночасно їх спільники, інша група "зловмисників" заклали імітаційний макет "саморобного вибухового пристрою" біля входу до приміщення посольства.

Фото: навчання на військових об`єктах (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Координаційна група Антитерористичного центру при управлінні СБУ провела масштабні навчання на військових об`єктах Львівської області.

Крім того, СБУ, Національна поліція та ЗСУ провели спільні навчання у Сумах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство учения

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся