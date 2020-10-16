У Києві СБУ провела антитерористичні навчання

Фото: антитерористичні навчання (ssu.gov.ua)

Сьогодні у Києві Служба безпеки України спільно з посольством Ізраїлю провели тактико спеціальні антитерористичні навчання. Під час силової фази тренувань спецпризначенці звільнили "заручників", знешкодили "вибухівку" і затримали "терористів".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, спільні навчання відбулися у Печерському і Деснянському районах столиці. В антитерористичних заходах також взяли участь підрозділи органів державної виконавчої влади, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.

За легендою навчань умовні "терористи" захопили в заручники представника дипломатичного представництва. Одночасно їх спільники, інша група "зловмисників" заклали імітаційний макет "саморобного вибухового пристрою" біля входу до приміщення посольства.

Фото: навчання на військових об`єктах (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Координаційна група Антитерористичного центру при управлінні СБУ провела масштабні навчання на військових об`єктах Львівської області.

Крім того, СБУ, Національна поліція та ЗСУ провели спільні навчання у Сумах.