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В Киеве СБУ блокировала деятельность хакеров, работавших на ФСБ

НовостиОбщество    23.03.2018 - 23:09
Фото: СБУ разоблачила хакеров (flickr.com/rbunews)
Фото: СБУ разоблачила хакеров (flickr.com/rbunews)

Группировки организовывало кибератаки на государственные и банковские учреждения

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров, работавших на ФСБ России. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывало кибератаки, в частности на объектах критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений", - говорится в сообщении.

Правоохранители также задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против Украины.

"Во время обысков в офисе и по местам жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках", - сообщили в спецслужбе.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ установила новые факты участия наемников спецслужб Российской Федерации (РФ) в террористической деятельности против Украины и других государств. Досье на двух российских наемников, причастных к преступлениям Кремля, опубликован на сайте СБУ.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, хакеры  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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