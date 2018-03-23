У Києві СБУ блокувала діяльність хакерів, що працювали на ФСБ

Угруповання організовувало кібератаки на державні та банківські установи

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Генпрокуратурою викрили у Києві діяльність офісу прокремлівських хакерів. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що підконтрольне ФСБ хакерське угруповання організовувало кібератаки, зокрема на об’єкти критичної інфраструктури, державні та банківські установи. Для приховування ідентифікації атак зловмисники використовували сервіси анонімізації повідомлень", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також задокументували, що зловмисники за вказівкою російських спецслужб задіювали так звані "бот-ферми" для проведення спеціальних інформаційних операцій проти України.

"Під час обшуків в офісі та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили програмно-апаратні комплекси, серверне обладнання, комп’ютерну техніку та понад п’ятдесят тисяч карток мобільних операторів різних країн, задіяних у хакерських атаках", - повідомили в спецслужбі.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 361 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ встановила нові факти участі найманців спецслужб Російської Федерації (РФ) у терористичній діяльності проти України та інших держав. Досьє на двох російських найманців, причетних до злочинів Кремля, опубліковано на сайті СБУ.