СБУ: встановлено факти участі найманців російських спецслужб у тероризмі проти України

СБУ опублікувала досьє на двої російських найманців

Служба безпеки України (СБУ) встановила нові факти участі найманців спецслужб Російської Федерації (РФ) у терористичній діяльності проти України та інших держав. Досьє на двох російських найманців, причетних до злочинів Кремля, опубліковано на сайті СБУ.

Одним із найманців виявився громадянин РФ та Республіки Сербія Симуняк Олег Віталійович, 1968 року народження. Брав участь як найманець у бойових діях у Грузії (1992), Боснії (1993-1995), Косово (1999), Македонії (2001).

Фото: Симуняк Олег Віталійович (ssu.gov.ua)

"Після балканських подій став наближеною особою громадянина РФ Гіркина - "Стрелкова", який перебуває у розшуку за звинуваченням у створенні терористичної організації та голови радикальної російсько-сербської організації "Косовський фронт" О. Кравченка - одного із ключових вербувальників сербських найманців для участі у бойових діях на сході України та Сирії", - повідомили в СБУ.

У 2003-2004 роках Симуняк, використовуючи сталі зв’язки із членами екстремістських організацій РФ, планував теракти у Греції під час літніх Олімпійських ігор, зокрема підрив автомагістралі та вибух на стадіоні. Згідно з діючою на той час домовленістю про співробітництво, Служба безпеки України передала ФСБ РФ оперативну інформацію про пошук Симуняком на території Росії та України співвиконавців терористичного акту, але інформація Служби безпеки України була повідомлена Симуняку співробітником ФСБ із вказівкою припинити активні дії на території України та повернутися у Росію. У подальшому Симуняк неодноразово використовувався спецслужбами РФ як агент-провокатор у націонал-патріотичному середовищі.

"СБУ встановлено, що з 2014 року Симуняк брав участь у бойових діях на сході України та в Сирії у складі підрозділу російських спецслужб ПВК "Вагнера" (особистий номер - М-0217) на посаді командира інженерно-розвідувального розрахунку інженерно-саперного взводу", - йдеться у повідомленні.

Також за інформацією СБ України, мешканець Автономної республіки Крим Івкін Олексій Валерійович, 1975 року народження, у лютому-березні 2014 року, перебуваючи в складі так званої "9-ї роти самооборони Криму" разом із військовослужбовцями Збройних сил РФ, здійснював захоплення органів влади у ході анексії Криму.

"Згодом ФСБ РФ використала Івкіна як свідка обвинувачення у сфабрикованій кримінальній справі проти заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза. З метою приховування своєї належності до агентурної мережі російських спецслужб Івкін серед іншого надав неправдиве свідчення: що паспорт громадянина РФ він начебто отримав у 2014 році вже після анексії АР Крим (лист № 10 свідчень). Але наявні документи безапеляційно вказують, що зазначений документ був виданий Івкіну ще у вересні 2002 року", - зазначили в СБУ, оприлюднивши фотодоказ.

Із літа 2014 року як найманець ПВК "Вагнера" Івкін брав участь у бойових діях проти сил АТО на Донбасі та у Сирії у складі танкової роти (особистий номер М-0802).

"СБУ перевіряє оперативну інформацію щодо доставлення спецслужбами РФ Івкіна на сфальфікований суд проти Ахтема Чийгоза безпосередньо з території Сирії", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ трансформується в орган спеціального призначення, не очікуючи прийняття концепції реформування СБУ.