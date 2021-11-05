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В Киеве сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта из-за скопления автотранспорта. На левом берегу - пробки на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпасстранса".

Задерживается движение автобусов № 21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50 к по пр. Маяковского - бул. Перова - пр. Шухевича по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.

Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

По данным Google Maps, в Киеве образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на бульваре Перова, Северном мосту, Броварском проспекте, проспекте Бажана, проспекте Победы, проспекте Лобановского.

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Киев