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У Києві збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне положення

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту через скупчення автотранспорту. На лівому березі - затори на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастрансу".

Затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського- бул. Перова- пр. Шухевича з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

За даними Google Maps, у Києві утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на бульварі Перова, Північному мосту, Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського.

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Київ