UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве самый большой флаг Украины приспустили из-за сильного ветра

Автор: Андрей Василюк

Главный флаг Украины на киевских холмах приспустили из-за сильных порывов ветра. Вероятно, флаг на флагштоке поднимут уже после 18:00 8 марта.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает Официальный портал Киева.

"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили", - сказал Непоп.

Отмечается, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

"К завтрашнему вечеру метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага 16 на 24 метра.

Напомним, сегодня, 7 марта, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Отмечалось, что сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду будут наблюдаться днем 7 марта в Киеве и Киевской области.

В целом, в марте в Украине будет переменная погода. Потепление будет чередоваться с "минусами". Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
Снег, дожди и по-зимнему морозные ночи: прогноз погоды на неделю
Мороз и мокрый снег в шести областях: прогноз погоды на сегодня
Мокрый снег в двух областях и мороз до -6: прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды