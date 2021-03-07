У Києві найбільший прапор України приспустили через сильний вітер

Головний прапор України на київських пагорбах приспустили через сильні пориви вітру. Ймовірно, полотно на флагштоці піднімуть вже після 18:00 8 березня.
Про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, передає Офіційний портал Києва.
"Пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку. Тому, як і завжди в таку погоду, наш найбільший прапор приспустили", - сказав Непоп.
Зазначається, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.
"До завтрашнього вечора метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 км/год, тож, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоці вже після 18:00 8 березня", - йдеться в повідомленні.
В КМДА нагадали, що споруда флагштоку є найбільшою в Україні, висота флагштоку - майже 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора 16 на 24 метри.
Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики оголосили штормове попередження через сильний вітер.
Зазначалося, що сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду будуть спостерігатися вдень 7 березня в Києві і Київській області.
В цілому, в березні в Україні буде мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами". Середньомісячна температура очікується від 0 до +6 градусів. При цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.