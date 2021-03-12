UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве самый большой флаг Украины припустили второй раз за неделю

Автор: Артур Родивилов

Главный флаг Украины, установленный в Киеве, второй раз за неделю приспустили из-за порывов ветра. Припущенным он будет до улучшения погодных условий.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает Официальный портал Киева.

Флаг может остаться приспущенным полутора суток - до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.

"Мы продолжаем заботиться о нашем флаге. Поэтому вновь имеем приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище", - говорится в сообщении.

Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага 16 на 24 метра.

В целом, в марте в Украине будет переменная погода. Потепление будет чередоваться с "минусами". Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КГГАфлагПогода
Читайте также
Оттепель в Украине: на западе возможны затопления, в Карпатах предупреждают о лавинах
Климатологи подвели итоги холодного и снежного февраля в Киеве
Прогноз погоды