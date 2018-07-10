В Киеве на Саксаганского прорвало канализационный коллектор

В связи с ремонтом прорыва канализации на Саксаганского будет затруднено движение транспорта

В Киеве на углу улиц Саксаганского и Толстого произошла авария канализационного коллектора. Вследствие этого образовалось пропасть, что осложняет движение транспорта на этом участке, передает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

Отмечается, что авария произошла во вторник, 10 июля. Пропасть, что образовалась в результате аварии, ограждена. Движение транспорта затруднено.

"Противоаварийные работы будут проводиться в течение 12 июля на двух полосах дорожного движения. Просьба к водителям для избежания заторов обходить место аварии", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, как сообщалось ранее, в течение недели до 13 июля 2018 года планируется плановое отключение водоснабжения в Киеве по ряду адресов. В частности, в четверг, 12 июля водоснабжение отключат на Большой Васильковской. А в пятницу, 13 июля, воды не будет на Крещатике.

Отметим, недавно "Киевводоканал" заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды из-заотсутствия хлора для ее обеззараживания. Впоследствии в Киевской городской государственной администрации заявили, что Киеву достаточно хлора, используемого для обеззараживания воды в столице.