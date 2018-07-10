У Києві на Саксаганського прорвало каналізаційний колектор

У зв'язку з ремонтом прориву каналізації на Саксаганського буде ускладнено рух транспорту

У Києві на розі вулиць Саксаганського та Толстого сталась аварія каналізаційного колектора. Внаслідок цього утворилось провалля, що ускладнює рух транспорту на цій ділянці, передає прес-служба "Київводоканалу" в Facebook.

Зазначається, що аварія сталась у вівторок, 10 липня. Провалля, що утворилось внаслідок аварії, огороджено. Рух транспорту ускладнений.

"Протиаварійні роботи будуть проводитися протягом 12 липня на двох смугах дорожнього руху. Прохання до водіїв для уникнення заторів обминати місце аварії", - повідомили у прес-службі підприємства.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, протягом тижня до 13 липня 2018 року планується планове відключення водопостачання у Києві за низкою адрес. Зокрема, в четвер, 12 липня водопостачання відключать на Великій Васильківській. А в п'ятницю, 13 липня, води не буде на Хрещатику.

Зазначимо, нещодавно "Київводоканал" заявив про загрозу централізованого постачання в Україні питної води через відсутність хлору для її знезараження. Згодом у Київській міській державній адміністрації заявили, що Києву достатньо хлору, який використовують для знезараження води у столиці.