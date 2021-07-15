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В Киеве за рулем умер водитель троллейбуса

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Киев, Четверг 15 июля 2021 13:32
В Киеве за рулем умер водитель троллейбуса Фото: в Киеве умер водитель троллейбуса (facebook.com/KARS.Kyiv)
Автор: РБК-Украина

В Киеве умер водитель троллейбуса, которому стало плохо за рулем. Его пытались реанимировать медики, однако жизнь мужчины спасти не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевскую службу спасения".

Инцидент произошел около 8:30 утра.

"Уходя на работу, работник КАРС "Киевская служба спасения" заметил, как на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой, что в Подольском районе Киева, неожиданно остановился троллейбус. Как оказалось, водителю во время движения стало плохо", - говорится в сообщении.

Спасатель вызвал службу "103" и начал реанимационные действия, которые продолжались до приезда бригады скорой помощи.

"Более получаса медики боролись за жизнь водителя. Но, к сожалению, спасти его не удалось", - сообщили в КАРС.

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