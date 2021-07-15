ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Києві за кермом помер водій тролейбуса

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 липня 2021 13:32
В Києві за кермом помер водій тролейбуса Фото: в Києві помер водій тролейбуса (facebook.com/KARS.Kyiv)
Автор: РБК-Україна

В Києві помер водій тролейбуса, якому стало зле за кермом. Його намагалися реанімувати медики, однак життя чоловіка врятувати не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київську службу порятунку".

Інцидент стався близько 8:30 ранку.

"Йдучи на роботу, працівник КАРС "Київська служба порятунку" помітив, як на перетині вулиць Вишгородської та Мостицької, що в Подільському районі Києва, зненацька зупинився тролейбус. Як виявилося, водієві під час руху стало зле", - йдеться в повідомленні.

Рятувальник викликав службу "103" та почав реанімаційні дії, які продовжувалися до приїзду бригади швидкої допомоги.

"Понад півгодини медики боролися за життя водія. Та, на жаль, врятувати його не вдалося", - повідомили у КАРС.

Читайте РБК-Україна в Google News
троллейбус
NEWS
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва