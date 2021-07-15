В Києві за кермом помер водій тролейбуса
Фото: в Києві помер водій тролейбуса (facebook.com/KARS.Kyiv)
В Києві помер водій тролейбуса, якому стало зле за кермом. Його намагалися реанімувати медики, однак життя чоловіка врятувати не вдалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київську службу порятунку".
Інцидент стався близько 8:30 ранку.
"Йдучи на роботу, працівник КАРС "Київська служба порятунку" помітив, як на перетині вулиць Вишгородської та Мостицької, що в Подільському районі Києва, зненацька зупинився тролейбус. Як виявилося, водієві під час руху стало зле", - йдеться в повідомленні.
Рятувальник викликав службу "103" та почав реанімаційні дії, які продовжувалися до приїзду бригади швидкої допомоги.
"Понад півгодини медики боролися за життя водія. Та, на жаль, врятувати його не вдалося", - повідомили у КАРС.